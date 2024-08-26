В городах Украины отключили свет и воду после массированного удара ВС РФ
«Страна.ua»: Украинские Луцк и Ковель остались без света и водоснабжения
В городах Украины перестали работать свет и вода после того, как армия России нанесла мощные удары по нескольким объектам. Об этом сообщают местные СМИ.
«Почти весь Луцк и соседний Ковель остались без света и водоснабжения после утренних прилетов, сообщает местная корреспондентка», — пишет «Страна.ua».
Напомним, что Россия начала мстить ВСУ за атаки на Курскую область. ВС РФ нанесли «удары возмездия» по Украине. Взрывы зафиксировали почти на всей территории страны. Сопротивление считает, что целями этого удара были места дислокации иностранных наёмников и ангары с истребителями F-16, которые были недавно переданы Киеву.
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