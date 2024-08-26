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26 августа, 12:24

В городах Украины отключили свет и воду после массированного удара ВС РФ

«Страна.ua»: Украинские Луцк и Ковель остались без света и водоснабжения

В городах Украины перестали работать свет и вода после того, как армия России нанесла мощные удары по нескольким объектам. Об этом сообщают местные СМИ.

«Почти весь Луцк и соседний Ковель остались без света и водоснабжения после утренних прилетов, сообщает местная корреспондентка», — пишет «Страна.ua».

За Курскую область: Что известно об ударах возмездия по Украине
За Курскую область: Что известно об ударах возмездия по Украине

Напомним, что Россия начала мстить ВСУ за атаки на Курскую область. ВС РФ нанесли «‎удары возмездия» по Украине. Взрывы зафиксировали почти на всей территории страны. Сопротивление считает, что целями этого удара были места дислокации иностранных наёмников и ангары с истребителями F-16, которые были недавно переданы Киеву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Наталья Афонина
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