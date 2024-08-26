В TikTok завирусились ролики украинского блогера, удирающего от ТЦК
В Интернете набирают популярность юмористические ролики украинского блогера, который убегает от сотрудника ТЦК (украинские военкоматы, — Прим. Life.ru). Свои клипы молодой человек выкладывает в TikTok.
Вирусный тикток украинского блогера про пятнашки с ТЦК. Видео © TikTok / nikolas_ya
«Я вообще не понимаю, кто говорит о том, что бегать — это скучно или тяжело? Я сегодня нашёл достаточный уровень мотивации для того, чтобы заняться спортом. Вообще бег продлевает жизнь и это прекрасно, поэтому выходите и бегайте! Также у меня есть отличный помощник, который не даёт мне сбавлять темп — это мои электронные часы. Всё, всем хорошего дня, друзья! А я побежал дальше!» — рассказывает блогер Nicolas.
На одном из видеороликов парень бежит по улице и снимает себя на камеру, рассказывая о пользе здорового образа жизни и заявляя, что бегать — вовсе не так тяжело и скучно, как многие думают. На заднем фоне его пытается догнать человек в военной форме с папкой в руках, изображающий военкома. У этого клипа уже 14 миллионов просмотров и 1,8 миллиона лайков. У блогера есть и другие ролики с бегством от «ТЦК» — на велосипеде, в лесу и даже с бокалом пива в руках.
Недавно Life.ru рассказывал о другом видео на тему отношений украинского общества с ТЦК. Правда, смеяться в нём не над чем. Ролик был снят на улице Аккордной в Одессе, где несколько военкомов планировали забрать мужчину для отправки в зону боёв, но оказалось, что они выбрали не ту жертву: окружённый украинец был вооружён. Мужчина выхватил пистолет и стал угрожать ТЦКшникам открыть огонь под одобрительные крики прохожих.
TikTok / nikolas_ya