Модная гроботерапия добралась до Удмуртии, и теперь её требуют запретить Жительница Ижевска с парнем прошли гроботерапию, чтобы побороть страх смерти 2 сентября, 17:02 VK / Евгения Злобина

В Удмуртии духовный наставник Елена и её парень заживо «похоронили» себя. Пара первой в Ижевске прошла через модную ныне гроботерапию, чтобы справиться со страхом смерти, и теперь фанатов «погребального антистресса» требуют наказать. Об этом пишет SHOT, пообщавшись с женщиной.

Сеанс гроботерапии в Ижевске. Видео © SHOT

Елена рассказала, что на протяжении всей жизни она боялась умереть, тем более что пережила землетрясение во Владикавказе, вооружённый конфликт в Осетии, пандемию и прочее. Чтобы побороть тревогу, она обратилась за помощью в ритуальный центр, где ей посоветовали пройти скандальную процедуру.

Почувствовать себя мёртвым можно за 100–150 тысяч рублей. Решившиеся утверждают, что перестали бояться смерти, находятся «на пике счастья» и стали больше любить своих родных. Правда, «нереальные» эмоции не разделяют общественники из движения «Сорок сороков». По данным телеграм-канала, они требуют прекратить устраивать фейковые похороны и наказать участников за оскорбление чувств верующих.

По словам главы движения Георгия Солдатова, сторонники подобных методов грешат. Вместо обращения за духовной помощью к Богу они ищут её у суррогата острых, почти наркотических ощущений.

«В храме в гроб ложатся уже по-настоящему, а они — понарошку и за деньги», — отметил общественник.

Напомним, в Ижевске набирает популярность так называемая гроботерапия, в ходе которой клиенты платят по 150 тысяч рублей, чтобы их похоронили заживо. Цель процедуры — вернуть «вкус к жизни». Однако такой метод, по мнению психологов, может больше навредить, нежели решить какие-то проблемы.

Авторы Татьяна Миссуми