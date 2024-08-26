В Германии на базе НАТО объявили тревогу из-за сообщений о возможной российской диверсии

Тревога на базе НАТО в Гайленкирхене была объявлена из-за сообщений о возможных диверсиях ВС РФ с помощью дронов. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, уровень мер безопасности на базе повысили до второго из возможных четырёх из-за сообщений разведки о возможном российском саботаже. Это касалось потенциальной угрозы атаки российских беспилотников.

Как пишет Reuters, в службе безопасности подчеркнули, что дроны так и не были обнаружены, и нет никаких подтверждений участия в этом России. Более того, слово «Россия» вообще не фигурировало в разведывательных отчётах, в которых лишь упоминалась потенциальная угроза от БПЛА.