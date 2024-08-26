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Регион
26 августа, 16:42

В Германии на базе НАТО объявили тревогу из-за сообщений о возможной российской диверсии

Reuters: Беспилотники ВС РФ стали причиной тревоги на базе НАТО в Германии

Тревога на базе НАТО в Гайленкирхене была объявлена из-за сообщений о возможных диверсиях ВС РФ с помощью дронов. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, уровень мер безопасности на базе повысили до второго из возможных четырёх из-за сообщений разведки о возможном российском саботаже. Это касалось потенциальной угрозы атаки российских беспилотников.

Как пишет Reuters, в службе безопасности подчеркнули, что дроны так и не были обнаружены, и нет никаких подтверждений участия в этом России. Более того, слово «Россия» вообще не фигурировало в разведывательных отчётах, в которых лишь упоминалась потенциальная угроза от БПЛА.

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Напомним, 23 августа военная авиабаза НАТО Гайленкирхен на западе Германии была вынуждена усилить меры безопасности на фоне сообщений разведки о потенциальной угрозе. Уточнялось, что превентивные меры не сказались на работе авиабазы. Все запланированные операции проводились по плану.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Александра Мышляева
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