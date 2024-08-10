ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М 10 августа, 12:49 Российский Ил-20М. Обложка © ТАСС / Максим Кузовков

Натовские истребители по тревоге были подняты в воздух после появления в зоне Балтийского моря российского самолёта Ил-20М. Об этом сообщили в соцсети Х Военно-воздушные силы Германии.

"Взлёт по тревоге в регионе Балтийского моря. Для обеспечения безопасности воздушного пространства альянса друг за другом в небо поднялись истребители из Лаге (северная Германия), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря и сопроводили российский патрульный самолёт морской авиации Ил-20М", — отмечается в тексте.

Там поясняется, что российский самолёт якобы двигался по траектории, которая якобы нарушала план полётов, а также пилоты не выходили на связь с зарубежными диспетчерами. При этом в Минобороны РФ неоднократно отмечали, что российские полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее в МО РФ сообщили, что российский Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ со стороны трёх британских самолётов. Иностранные истребители двигались над Чёрным морем, приближаясь к нашим границам. Министерство показало кадры "выдавливания" чужака от территории РФ.

Авторы Татьяна Миссуми