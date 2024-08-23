Авиабаза НАТО в Германии усилила меры безопасности из-за возможной угрозы

Военная авиабаза НАТО Гайленкирхен на западе Германии была вынуждена усилить меры безопасности на фоне сообщений разведки о потенциальной угрозе. Об этом гласит сообщение Воздушных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) альянса в соцсети X.

«Весь основной персонал, не связанный с миссиями, отправлен домой в качестве меры предосторожности. Безопасность нашего персонала является нашим главным приоритетом», — гласит пост.