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23 августа, 00:09

Авиабаза НАТО в Германии усилила меры безопасности из-за возможной угрозы

Военная авиабаза НАТО Гайленкирхен на западе Германии была вынуждена усилить меры безопасности на фоне сообщений разведки о потенциальной угрозе. Об этом гласит сообщение Воздушных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) альянса в соцсети X.

«Весь основной персонал, не связанный с миссиями, отправлен домой в качестве меры предосторожности. Безопасность нашего персонала является нашим главным приоритетом», — гласит пост.

В AWACS подчеркнули, что превентивные меры не сказались на работе авиабазы. Все запланированные операции проводятся по плану.

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Напомним, что в августе на военных объектах Бундесвера была зафиксирована серия взломов. Один такой случай произошёл в Кёльне, на базе с 4,3 тысячи военных. Второй же инцидент затронул казармы в баварском Гархинге под Мюнхеном.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Илья Пушкарев
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