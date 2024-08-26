Суд оценил ущерб Минобороны РФ по делу комбрига ВСУ Храпача в 4,6 млн руб 26 августа, 16:46 Дмитрий Храпач. Обложка © sumdu.edu.ua

Командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Дмитрий Храпач своими приказами о ракетных обстрелах войсковых частей в Белгородской области причинил ущерб на сумму в 4,6 миллиона рублей. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на процесс во 2-ом Западном окружном военном суде.

«Был причинён имущественный ущерб на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия», — сообщила сторона обвинения.

Представитель Минобороны РФ поддержал исковые требования к военнослужащему ВСУ и согласился с оценкой нанесённого ущерба. Обвинения предъявлены Храпачу заочно по статье о терактах.

Ранее глава Белгородчины Вячеслав Гладков заявил, что власти области оценили ущерб сельскохозяйственным предприятиям региона, нанесённый ударами ВСУ по приграничью, приблизительно в 3 миллиарда рублей.

Авторы Татьяна Миссуми