В Омске арестовали мужчину, сливавшего Киеву засекреченные данные
Суд Омска арестовал мужчину, передававшего Украине данные об оборонном заводе
В Омске суд на два месяца взял под арест местного жителя, которого подозревают в шпионаже и передаче спецслужбам Украины данных об оборонном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
«Из материалов следовало, что 40-летний житель Омска предпринимал действия по передаче украинской стороне сведений закрытого характера в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия, правоохранители выясняют обстоятельство произошедшего и устанавливают преступные связи арестованного.
Ранее появилось видео, как сотрудники ФСБ задерживают омича, который передавал украинским спецслужбам фотографии и видео, содержащие данные о деятельности оборонного завода. Ему грозит лишение свободы от 12 до 20 лет либо пожизненный срок.
Агентство «Москва» / Новосильцев Артур