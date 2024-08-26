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26 августа, 20:47

В Омске арестовали мужчину, сливавшего Киеву засекреченные данные

Суд Омска арестовал мужчину, передававшего Украине данные об оборонном заводе

В Омске суд на два месяца взял под арест местного жителя, которого подозревают в шпионаже и передаче спецслужбам Украины данных об оборонном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

«Из материалов следовало, что 40-летний житель Омска предпринимал действия по передаче украинской стороне сведений закрытого характера в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, правоохранители выясняют обстоятельство произошедшего и устанавливают преступные связи арестованного.

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Ранее появилось видео, как сотрудники ФСБ задерживают омича, который передавал украинским спецслужбам фотографии и видео, содержащие данные о деятельности оборонного завода. Ему грозит лишение свободы от 12 до 20 лет либо пожизненный срок.

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Агентство «Москва» / Новосильцев Артур

Анатолий Симоненко
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