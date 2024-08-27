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Регион
26 августа, 22:32

Россия запросила заседание СБ ООН из-за продолжающихся поставок оружия для ВСУ

Совет Безопасности ООН 30 августа обсудит тему причастности Запада к расширению арсенала Вооружённых сил Украины. С требованием созвать заседание выступила Россия, заявил заместитель постоянного председателя РФ при Организации Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что первыми поднять украинский сюжет в СБ решили страны-союзники Киева, посетив в Швейцарии памятные мероприятия по случаю Женевских конвенций. Они запланировали заседание на 28 августа.

«Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 августа. Затронем в ходе него и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения», — пообещал Полянский.

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

Напомним, что несколькими днями ранее Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он будет содержать ракеты для систем ПВО, противотанковые комплексы, а также боеприпасы. Кроме того, Вашингтон обсуждает с Киевом расширение географии ударов американским оружием.

Обложка ©

U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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