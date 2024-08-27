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26 августа, 22:11

Женщина сдавала задом и наехала на маму с годовалым ребёнком в Подмосковье

Автомобиль виновницы происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Автомобиль виновницы происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Женщина с ребёнком в коляске оказалась под колёсами хэтчбэка у подъезда собственного дома на улице Набережная в подмосковном Орехово-Зуеве. Наезд на жильцов допустила водитель малолитражки, которая неаккуратно сдала назад и заехала на крыльцо многоэтажки, сообщила областная прокуратура.

«В результате происшествия пострадали 30-летняя женщина и её годовалая дочь, они госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в надзорном органе.

Автоледи сдавала задом и наехала на маму с годовалым ребёнком в Подмосковье. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Невнимательной автоледи может грозить до двух лет лишения свободы.

Одна из пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском умерла в больнице
Одна из пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском умерла в больнице

А под Ставрополем 26 августа произошло массовое ДТП с участием аж 32 автомобилей. Машины одна за другой столкнулись с отбойником из-за водителя фуры, который разлил на трассу десятки литров топлива и превратил дорогу в каток.

Илья Пушкарев
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