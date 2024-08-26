Десятки машин устроили автокёрлинг под Ставрополем из-за гигантской лужи топлива

Разлитое на трассу топливо стало причиной массового ДТП на подъезде к Ставрополю, сообщила 26 августа краевая Госавтоинспекция. По информации Mash, в отбойник из-за скользкого покрытия влетели 32 автомобиля.

Стражи правопорядка утверждают, что виновником аварии стал водитель большегруза, который повредил топливный бак в результате неаккуратного маневрирования, но продолжил движение. В результате на проезжей части образовалась скользкая плёнка, которая оказалась сюрпризом для попутно идущих транспортных средств. На снятых очевидцами кадрах видно, как машины одна за другой теряют управление.

Момент массового ДТП в Ставропольском крае. Видео © Telegram / Mash

«С места происшествия в больницу города Невинномысска доставлены пять человек их осматривают врачи, характер травм уточняется. На месте происшествия автоинспекторами организовано реверсивное движение, транспорт с небольшими задержками продолжает движение. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в Госавтоинспекции.

Виновник трагедии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья