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26 августа, 20:33

Десятки машин устроили автокёрлинг под Ставрополем из-за гигантской лужи топлива

Более 30 машин влетели в отбойник под Ставрополем из-за разлитого топлива

Последствия массового ДТП под Ставрополем. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Последствия массового ДТП под Ставрополем. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Разлитое на трассу топливо стало причиной массового ДТП на подъезде к Ставрополю, сообщила 26 августа краевая Госавтоинспекция. По информации Mash, в отбойник из-за скользкого покрытия влетели 32 автомобиля.

Стражи правопорядка утверждают, что виновником аварии стал водитель большегруза, который повредил топливный бак в результате неаккуратного маневрирования, но продолжил движение. В результате на проезжей части образовалась скользкая плёнка, которая оказалась сюрпризом для попутно идущих транспортных средств. На снятых очевидцами кадрах видно, как машины одна за другой теряют управление.

Момент массового ДТП в Ставропольском крае. Видео © Telegram / Mash

«С места происшествия в больницу города Невинномысска доставлены пять человек их осматривают врачи, характер травм уточняется. На месте происшествия автоинспекторами организовано реверсивное движение, транспорт с небольшими задержками продолжает движение. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в Госавтоинспекции.

Виновник трагедии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Виновник трагедии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском
Два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском

А под Новосибирском двумя днями ранее произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Забитая людьми машина рухнула в кювет. Все, кто находился внутри, получили травмы и были госпитализированы. Одна из пострадавших позже скончалась.

Илья Пушкарев
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