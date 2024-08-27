Москвичей предупредили о сохранении августовской жары
МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре 27 августа
Москвичи в солнечный день. Обложка © Life.ru
В Москве во вторник, 27 августа, ожидается 30-градусная жара. Об этом сообщает столичное управление МЧС РФ в экстренном предупреждении.
Горожанам посоветовали быть осторожнее и внимательнее, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и не забывать про головные уборы.
Ранее москвичей и гостей столицы порадовали хорошим прогнозом погоды. В первую пятидневку сентября их ожидает до 30 градусов тепла.