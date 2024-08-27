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27 августа, 05:11

Москвичей предупредили о сохранении августовской жары

МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре 27 августа

Москвичи в солнечный день. Обложка © Life.ru

Москвичи в солнечный день. Обложка © Life.ru

В Москве во вторник, 27 августа, ожидается 30-градусная жара. Об этом сообщает столичное управление МЧС РФ в экстренном предупреждении.

Горожанам посоветовали быть осторожнее и внимательнее, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и не забывать про головные уборы.

Врач объяснил, почему в жару отекают ноги и как с этим бороться
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Ранее москвичей и гостей столицы порадовали хорошим прогнозом погоды. В первую пятидневку сентября их ожидает до 30 градусов тепла.

Анатолий Симоненко
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