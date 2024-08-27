Дорогие "костры рябин": Раскрыта истинная причина подъёма цены корпоративов Шуфутинского

Стоимость частных выступлений певца Михаила Шуфутинского в преддверии 3 сентября выросла до трёх миллионов рублей, тогда как ещё в прошлом году ценник не превышал двух миллионов. Об этом порталу "Страсти" рассказал продюсер Сергей Дворцов, назвав это оправданным шагом.

«Чем ближе дата, тем больше он повышает свой гонорар. Это совершенно верно. Собственно, его гонорары на частных корпоративах и больших площадках — 2,5−3 миллиона рублей. То есть для уровня Михаила Шуфутинского это хорошая сумма», — пояснил Дворцов.

По словам продюсера, такая цена оправдана, ведь артист редко выступает. Сам Шуфутинский является обеспеченным бизнесменом, который не нуждается в деньгах, однако такой гонорар — вполне заслуженный, добавил Дворцов.