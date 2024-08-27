Россиянам назвали способ заработать на премии

Чтобы заработать на премии в размере двух месячных зарплат, её можно положить на вклад, заявил «Газете.ru» экономист Андрей Лобода.

Так, по его словам, при среднем заработке в 73 тысячи рублей с депозита можно будет снять чуть больше 172 тысяч рублей. Премия при средней зарплате составит 146 тысяч рублей. Ставки же по депозитам могут составлять 18% годовых. Через год доход по вкладу будет больше 26 тысяч рублей.

«Если эту сумму положить на новый вклад в 2025 году на год с более низкой ставкой около 15% годовых, через год можно снять от 198 тыс. рублей. Процентные ставки по вкладам в 2025 году наверняка будут снижаться, но резкого их обвала в разы не будет. Значит, через год вполне реально найти банк или новое предложение по вкладу в банке, где процентная ставка по вкладу не будет слишком низкой», — рассказал Лобода.

Хорошей альтернативой также является вложение в золото, которое в этом году может вырасти в цене из-за ожидаемого ослабления доллара. По словам экономиста, драгметалл способен защитить сбережения от инфляции, не дав им обесцениться.