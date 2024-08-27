Блестящую операцию против десанта ВСУ с польскими наёмниками на Кинбурнской косе сняли с дрона

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, которые сняли с разведывательного беспилотника. На них видно отражение десантниками группировки войск «Днепр» высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу в ночь с 8 на 9 августа.

ВС РФ разгромили диверсионно-разведывательную группу ВСУ во время высадки на Кинбурнскую косу. Видео © Минобороны РФ

«Противотанковые расчёты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более десяти военнослужащих ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Российские десантники смогли обнаружить украинские десантные катера с личным составом, которые двигались на большой скорости в направлении Кинбурнской косы со стороны Очакова. Во время высадки противник разминировал небольшой участок берега. Первую группу ВСУ уничтожили с помощью пуска управляемой ракеты. После этого в стрелковом бою десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ поразили остальной личный состав ДРГ. Оказалось, что в десант ВСУ входили и иностранные наёмники из Польши.