В Сочи из-за залпового ливня подтопило больницу, сошёл оползень

Ряд районов Сочи оказались подтоплены из-за мощного залпового ливня, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок. Больше всего осадков было зафиксировано в Хостинском районе, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своём телеграм-канале.

«В Хостинском районе осадков больше всего — 125 мм. За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях», — написал он.

По словам главы города, спасателям в ночное время пришлось заняться расчищением территории. Под руководством оперативного штаба трудились почти 60 специалистов и 38 единиц техники. Сейчас коммунальные службы заняты устранением наносов на локальных участках в Хосте. В селе Красная воля оползень на дороге удалось ликвидировать только к 4 утра.

«Остальные районы непогода практически не затронула. Вся инфраструктура работает штатно. В нашем городе снова солнечно», — подытожил мэр.