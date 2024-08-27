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Регион
27 августа, 05:59

В Сочи из-за залпового ливня подтопило больницу, сошёл оползень

Вид на Олимпийский Парк в Сочи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Boligolov Andrew

Вид на Олимпийский Парк в Сочи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Boligolov Andrew

Ряд районов Сочи оказались подтоплены из-за мощного залпового ливня, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок. Больше всего осадков было зафиксировано в Хостинском районе, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своём телеграм-канале.

«В Хостинском районе осадков больше всего 125 мм. За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях», — написал он.

По словам главы города, спасателям в ночное время пришлось заняться расчищением территории. Под руководством оперативного штаба трудились почти 60 специалистов и 38 единиц техники. Сейчас коммунальные службы заняты устранением наносов на локальных участках в Хосте. В селе Красная воля оползень на дороге удалось ликвидировать только к 4 утра.

«Остальные районы непогода практически не затронула. Вся инфраструктура работает штатно. В нашем городе снова солнечно», — подытожил мэр.

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Ранее туристов и жителей Сочи предупредили об опасных погодных условиях в ближайшее время. По словам синоптиков, существует угроза появления смерчей над акваторией Чёрного моря, а в горах возможно схождение селей после сильных дождей.

Владимир Озеров
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