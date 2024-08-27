Непогода устроила фанаткам Стаса Михайлова ледяной душ прямо на концерте

Сильнейший ливень вмешался в юбилейный концерт Стаса Михайлова в сочинском концертном зале «Фестивальный». Крыша комплекса не выдержала натиска непогоды и дала течь, устроив фанатам исполнителя холодный душ, сообщил SHOT.

На опубликованных Telegram-каналом ролике видно, как вода заливает зрителей первых рядов партера. Впрочем, поклонники народного артиста не ушли со своих мест, а певец продолжил концерт.

Дождь на концерте Стаса Михайлова в Сочи. Видео © Telegram / SHOT