Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 21:44

Непогода устроила фанаткам Стаса Михайлова ледяной душ прямо на концерте

Вода залила зрителей концерта Стаса Михайлова в Сочи из-за протёкшей крыши

Сильнейший ливень вмешался в юбилейный концерт Стаса Михайлова в сочинском концертном зале «Фестивальный». Крыша комплекса не выдержала натиска непогоды и дала течь, устроив фанатам исполнителя холодный душ, сообщил SHOT.

На опубликованных Telegram-каналом ролике видно, как вода заливает зрителей первых рядов партера. Впрочем, поклонники народного артиста не ушли со своих мест, а певец продолжил концерт.

Дождь на концерте Стаса Михайлова в Сочи. Видео © Telegram / SHOT

За пределами концертного зала ситуация не лучше. Из-за проливных дождей некоторые улицы курортного города превратились в реки. Под водой оказалась даже федеральная трасса в районе Адлера.

"Водопад" забил на 8-м этаже дома во Владивостоке и залил весь подъезд
"Водопад" забил на 8-м этаже дома во Владивостоке и залил весь подъезд

Ранее жителей и гостей Сочи предупредили о риске возникновения смерчей и селей на фоне проливных дождей и ураганного ветра. Незадолго до этого были закрыты городские пляжи.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Стас Михайлов
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров