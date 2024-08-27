Непогода устроила фанаткам Стаса Михайлова ледяной душ прямо на концерте
Вода залила зрителей концерта Стаса Михайлова в Сочи из-за протёкшей крыши
Сильнейший ливень вмешался в юбилейный концерт Стаса Михайлова в сочинском концертном зале «Фестивальный». Крыша комплекса не выдержала натиска непогоды и дала течь, устроив фанатам исполнителя холодный душ, сообщил SHOT.
На опубликованных Telegram-каналом ролике видно, как вода заливает зрителей первых рядов партера. Впрочем, поклонники народного артиста не ушли со своих мест, а певец продолжил концерт.
Дождь на концерте Стаса Михайлова в Сочи. Видео © Telegram / SHOT
За пределами концертного зала ситуация не лучше. Из-за проливных дождей некоторые улицы курортного города превратились в реки. Под водой оказалась даже федеральная трасса в районе Адлера.
Ранее жителей и гостей Сочи предупредили о риске возникновения смерчей и селей на фоне проливных дождей и ураганного ветра. Незадолго до этого были закрыты городские пляжи.
Telegram / SHOT