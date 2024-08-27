В России автомобильные аптечки подорожали на 28%

Стоимость автомобильной аптечки в России увеличилась в среднем на 28% и теперь составляет 572 рубля в офлайн-магазинах и 452 рубля на онлайн-площадках. Об этом свидетельствуют данные исследования, выполненного по запросу РБК.

Результаты анализа показывают, что автомобильная аптечка с магазинного прилавка теперь стоит 572 рубля. В интернете её стоимость будет составлять 452 рубля, что на 18% больше показателей годичной давности.

Однако спрос на них, несмотря на рост цен, увеличился. Так, в офлайн-магазинах стали на 22% чаще покупать автомобильные аптечки, а в онлайн-сегменте — на 31%.

Эксперты полагают, что возросший интерес к автомобильным аптечкам связан со скорым вступлением в силу нового приказа Минздрава об обновлённом составе набора. Многие автовладельцы решили заблаговременно приобрести новые наборы, чтобы избежать покупки по высокой цене в дальнейшем.