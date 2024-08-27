«Сотрудники» банка развели воспитательницу детсада в Уфе на 2 миллиона

В Уфе мошенники написали молодой сотруднице детсада, которая, выслушав все их доводы, перевела на незнакомый счёт 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД Башкирии.

Аферисты связались с воспитательницей в мессенджере, убедив её в том, что на неё оформлена заявка на огромный кредит. Они посоветовали ей загрузить на телефон приложение, которое позволит удалённо управлять банковскими счетами.

Жительница Уфы увидела, что заявка на кредит на самом деле существует. Чтобы её деньги не попали в руки преступников, ей рассказали, что необходимо перевести свои сбережения на счета, которые вот-вот будут продиктованы. В итоге девушка, покорно следуя всем указаниям «сотрудников» перевела им два миллиона рублей.