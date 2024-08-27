Рок-группа Oasis воссоединится спустя 15 лет

Известная рок-группа Oasis из Британии объявила о своём воссоединении спустя 15 лет. Также команда анонсировала турне по Великобритании и Ирландии.

«Вот и всё, это случилось», — прокомментировали музыканты группы воссоединение в соцсети Х.

Судя по публикации, группа даст концерты на стадионах в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Мероприятия проведут летом 2025 года. Билеты поступят в продажу 31 августа. При этом сайт с билетами перестал работать моментально после объявления группы о воссоединении.

Oasis основались в 1991 году в Манчестере. Группу создали братья Лиам и Ноэль Галлагер. В будущем она стала основоположников жанра брит-поп. Ребята смогли выпустить семь альбомов, которые разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров. Правда в 2009 году Ноэль покинула команду музыкантов из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом. Из-за конфликта коллектив официально объявил о распаде.