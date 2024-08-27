20-летнего инвалида вырвали из рук разъярённого «карателя педофилов» в Химках

В Химках неизвестный жестоко избил 20-летнего парня с интеллектом ребёнка. Мужчина заметил, как инвалид общается с детьми, и набросился на него с кулаками, обвинив в педофилии. Подробности скандальной истории стали известны интернет-изданию Regions.ru.

Добродушный парень Саша живёт вместе с мамой в ЖК «Велтон парк», и его знают едва ли не все местные жители. Молодой человек всегда приветлив и часто помогает пожилым людям, а также убирается в парке неподалёку от дома и гуляет с детьми. Родители местных ребятишек в курсе особенностей развития парня и не запрещают своим детям общаться с ним.

Однако в минувшее воскресенье, 25 августа, местные чаты облетели пугающие фотографии Саши с пробитой головой. В сообщении говорилось, что молодого человека увезли в больницу после нападения наркоманов.

Как оказалось, пострадавший общался с детьми в подъезде, как им навстречу вышел хозяин квартиры, которую в районе называют «наркопритоном». Мужчина в грубой форме спросил у Саши, почему он гуляет с детьми, а после набросился на инвалида с кулаками. Испуганные дети разбежались, на помощь парню пришёл прохожий, который оттолкнул нападавшего. Тот лишь прокричал, что поймал «‎педофила‎», и скрылся.

Мать Саши Людмила пребывает в шоке от случившегося. Она намерена наказать обидчика своего сына и довести дело до суда.

«Нас повезли в Долгопрудный, сделали МРТ, вправили руку, перевязали порезы. Он бил его ногами и руками, может в руках что-то было, не знаю. В полицию мы обращались, нас направили на судмедэкспертизу, дело пока не возбудили», — объяснила Людмила.