Солист группы «На-На» Политов разбил телефон фаната во время концерта в Элисте 27 августа, 08:51 Владимир Политов разбил телефон зрителей. Обложка © SHOT

Солист группы «На-на» Владимир Политов разбил телефон зрителей во время выступления в Калмыкии. Ему якобы не понравилось, что его снимают. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с концерта.

Владимир Политов разбил телефон зрителей. Видео © SHOT

Неприятный инцидент случился на концерте «Белая дорога» в Элисте. Зрители поставили телефон на штатив и начали вести прямую трансляцию. Политов заметил это, подошёл прямо во время исполнения песни и развернул телефон в сторону толпы. Однако владелец вернул гаджет на место. Тогда музыкант вновь спустился со сцены и кинул штатив на пол. Поклонники прервали эфир и ушли с концерта, теперь они ждут извинений от Политова.

Ранее заслуженный артист России Григорий Лепс выбил телефон из рук посетительницы на своём концерте в Костроме. Исполнителю не понравилось, что фанатка снимает его слишком близко. Сначала певец жестом попросил девушку убрать гаджет подальше, но та не отреагировала. Тогда Лепс ударил по телефону, который отлетел в толпу.

Авторы Татьяна Миссуми