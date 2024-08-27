Новый ракетный корабль с ракетами «Калибр» прикроют «Панцирем»

Новый носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Амур» получит защиту от беспилотников и малых катеров. На его борту будет установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Об этом рассказала пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в Ростех.

Ракетный корабль «Амур» оснастят ЗРПК «Панцирь». Фото © Telegram / Высокоточка

«В состав ВМФ РФ принят на вооружение новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Амур», сообщает Минобороны России. Корабль оснащён зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» производства тульского КБП (конструкторское бюро приборостроения. — прим. Life.ru) холдинга «Высокоточные комплексы», — сказано в сообщении.

Представители холдинга пояснили, что корабельный «Панцирь» может с высокой эффективностью разбивать летящие после групповых воздушных ударов снаряды, в том числе с разных направлений. Он также способен обеспечить высокую боевую устойчивость от массированных ударов высокоточным оружием, к примеру, противокорабельными ракетами, беспилотниками, а также от атак малоразмерных катеров и лодок.