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27 августа, 09:47

ФСБ: Более ₽40 млрд активов экс-депутата Госдумы Сопчука перешли государству

Активы на сумму более 40 миллиардов рублей экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука перешли государству. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, в доход России обратили 79 объектов имущества.

«На основании материалов, представленных ФСБ, по иску Генеральной прокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Госдумы С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе

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Напомним, бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука объявили в международный розыск ещё в 2021. По версии следствия, он отмывал деньги через подконтрольные ему предприятия. По месту жительства Сопчука провели обыск с изъятием ряда документов, было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что экс-чиновник скрылся в Объединённых Арабских Эмиратах.

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Александра Мышляева
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