ФСБ: Более ₽40 млрд активов экс-депутата Госдумы Сопчука перешли государству

Активы на сумму более 40 миллиардов рублей экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука перешли государству. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, в доход России обратили 79 объектов имущества.

«На основании материалов, представленных ФСБ, по иску Генеральной прокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Госдумы С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе