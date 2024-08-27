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27 августа, 10:01

Пляжи Ялты второй день закрыты из-за шторма

Второй день пляжи Ялты закрыты для посещения из-за шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены, прошу не приближаться к урезу воды и поговорить о мерах безопасности с детьми», — написала она в своём телеграм-канале.

Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности «живых» водорослей с пляжа
Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности «живых» водорослей с пляжа

Ранее Life.ru сообщал, что пляжи Сочи временно закрывали из-за непогоды. Жителей и гостей попросили воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями или конструкциями, а также отложить поход в горы.

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Telegram / Янина ПаVленко | Ялта

Александра Мышляева
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