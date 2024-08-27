Пляжи Ялты второй день закрыты из-за шторма

Второй день пляжи Ялты закрыты для посещения из-за шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены, прошу не приближаться к урезу воды и поговорить о мерах безопасности с детьми», — написала она в своём телеграм-канале.