США и их союзники ещё до начала СВО начали вывозить биологические пробы с Украины для создания агентов, которые будут опасны для населения конкретного региона. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«До начала специальной военной операции США и их союзникам удалось осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб», — сказал Кириллов.

Он отметил, что это биоматериалы граждан государств постсоветского пространства, в том числе России и Украины. По словам генерал-лейтенанта, только в рамках проекта UP-8 американские военные отобрали образцы у четырёх тысяч солдат украинской армии. Кроме того, добавил Кириллов, вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов).