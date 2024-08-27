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27 августа, 10:43

Кириллов: США ещё до СВО вывезли с Украины 16 тысяч биопроб для создания агентов

США и их союзники ещё до начала СВО начали вывозить биологические пробы с Украины для создания агентов, которые будут опасны для населения конкретного региона. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«До начала специальной военной операции США и их союзникам удалось осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб», — сказал Кириллов.

Он отметил, что это биоматериалы граждан государств постсоветского пространства, в том числе России и Украины. По словам генерал-лейтенанта, только в рамках проекта UP-8 американские военные отобрали образцы у четырёх тысяч солдат украинской армии. Кроме того, добавил Кириллов, вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов).

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Ранее Кириллов сообщал, что на Украину ввезли около 500 тонн триэтаноламина, который применяется для производства азотистого иприта. По его словам, только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала свыше 160 тонн данного вещества для химоружия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katarzyna Mazurowska

Александра Мышляева
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