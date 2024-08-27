Под Калугой прошёл форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

В Калужской области прошёл форум «Развитие малых городов и исторических поселений», который является одним из ключевых мероприятий формирования комфортной городской среды. В нём приняли руководители федеральных ведомств, губернаторы, а также главы муниципалитетов.

В этом году форум посвящён теме: «МОЯ СЕМЬЯ — РОССИЯ!», так как 2024 год в России будет Годом семьи. В рамках пленарной сессии «Малые города — создавая пространство для семьи» рассматривалась важность развития инфраструктуры в муниципалитетах как одного из ключевых факторов для укрепления семейных основ.

«Президент [России Владимир Путин] особо отмечает роль семьи в жизни страны, подчёркивая, что именно вокруг неё и вокруг детей строятся практически все действия и решения государства. Причём в самых различных сферах — в образовании, здравоохранении, экономике, развитии жилищных программ и в целом в обновлении наших городов, сёл, посёлков», — сказал Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе, одним из популярных инструментов для развития общественных пространств является Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В результате его реализации уже благоустроено свыше 67 тысяч территорий в 5 866 населённых пунктах.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачёв отметил, что социологические данные подтверждают, что уровень жизни в стране воспринимается людьми через призму комфорта их жизненной среды.

«Любые программы благоустройства должны реализовываться при непосредственном участии граждан. Слышать жителей, учитывать их мнение — первостепенная задача властей всех уровней, потому что люди являются конечным заказчиком всех изменений, а наша работа должна быть направлена на повышение качества и комфорта жизни на местах», — сказал Грачёв.

Как подчеркнула сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, на сегодняшний день вопросам муниципальной повестки уделяется значительное внимание на самом высоком уровне.

В ходе форума были подведены итоги I Национальной премии по Формированию комфортной городской среды. ВАРМСУ удостоилась звания финалиста в категории «За экспертный вклад в развитие комфортной городской среды в городах Российской Федерации».