Практика переправы биоматериалов с Украины в Молдавию в интересах США превращает Кишинёв в настоящий хаб человеческих органов для продажи на чёрном рынке. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов.

По его словам, выходит, что на виду у всего мира действует откровенно преступная сеть, управляемая Западом.

Главными выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании, связанные с Пентагоном. Видимо, именно поэтому налаженная криминальная схема не вызывает «озабоченности» у мировой общественности, занятой выискиванием хоть каких-нибудь незаконных действий России. Ничего противозаконного в деятельности нашей страны найти так и не удается, поэтому полным ходом идет фабрикация откровенной лживой пропаганды. А вот преступной деятельности собственных стран они продолжают упорно не замечать. депутат Госдумы Амир Хамитов.

Со слов собеседницы Life.ru, об этом хорошо помнить, когда в очередной раз с их стороны будут раздаваться призывы к «законности», «гуманизму» и «человечности». Помнить, что это кричат люди, поощряющие криминальную торговлю человеческими органами.