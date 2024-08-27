В Госдуме рассказали, как США и Зеленский превратили Молдавию в рай для чёрных трансплантологов
Хамитов: США — главные интересанты превращения Молдавии в хаб по продаже органов
Украина стала одним из мировых лидеров чёрной трансплантологии, но роль Молдавии как хаба существенно возросла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Roselynne
Практика переправы биоматериалов с Украины в Молдавию в интересах США превращает Кишинёв в настоящий хаб человеческих органов для продажи на чёрном рынке. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов.
По его словам, выходит, что на виду у всего мира действует откровенно преступная сеть, управляемая Западом.
Главными выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании, связанные с Пентагоном. Видимо, именно поэтому налаженная криминальная схема не вызывает «озабоченности» у мировой общественности, занятой выискиванием хоть каких-нибудь незаконных действий России. Ничего противозаконного в деятельности нашей страны найти так и не удается, поэтому полным ходом идет фабрикация откровенной лживой пропаганды. А вот преступной деятельности собственных стран они продолжают упорно не замечать.
депутат Госдумы Амир Хамитов.
Со слов собеседницы Life.ru, об этом хорошо помнить, когда в очередной раз с их стороны будут раздаваться призывы к «законности», «гуманизму» и «человечности». Помнить, что это кричат люди, поощряющие криминальную торговлю человеческими органами.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что переправа биоматериалов с Украины в Молдавию в интересах США осуществляется в том числе компаниями, подконтрольными молдавскому президенту Майе Санду. Кириллов перечислил всех посредников этих операций, среди которых – дочерние структуры американских фирм, в том числе поставщиков Пентагона. Офицер также рассказал на брифинге, что на Украину ввезли около 500 тонн триэтаноламина, который применяется для производства азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала свыше 160 тонн данного вещества для химоружия.