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27 августа, 10:30

Появилось видео из Сочи, где река Хоста вышла из берегов и затопила больницу

Река Хоста вышла из берегов и затопила больницу №3 в Сочи — залило кухню, цокольный этаж и хозяйственный корпус. Кадры с места публикует SHOT.

Река Хоста затопила больницу в Сочи. Видео © SHOT

Сегодня ночью в Хостинском районе, где находится больница, выпало большое количество осадков — 125 мм. В результате река вышла из берегов и подтопила цокольный этаж. Ликвидировали последствия 60 человек и 38 единиц техники.

Река Хоста затопила больницу в Сочи. Фото © SHOT

Река Хоста затопила больницу в Сочи. Фото © SHOT

Всех больных помогли эвакуировать медсёстры. Почти всё оборудование вышло из строя, больнице нанесён большой ущерб.

Пляжи Ялты второй день закрыты из-за шторма
Пляжи Ялты второй день закрыты из-за шторма
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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