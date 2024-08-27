Появилось видео из Сочи, где река Хоста вышла из берегов и затопила больницу
Река Хоста вышла из берегов и затопила больницу №3 в Сочи — залило кухню, цокольный этаж и хозяйственный корпус. Кадры с места публикует SHOT.
Река Хоста затопила больницу в Сочи. Видео © SHOT
Сегодня ночью в Хостинском районе, где находится больница, выпало большое количество осадков — 125 мм. В результате река вышла из берегов и подтопила цокольный этаж. Ликвидировали последствия 60 человек и 38 единиц техники.
Река Хоста затопила больницу в Сочи. Фото © SHOT
Всех больных помогли эвакуировать медсёстры. Почти всё оборудование вышло из строя, больнице нанесён большой ущерб.
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