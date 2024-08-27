Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за украинского конфликта

Британское блюдо фиш-энд-чипс (жареный картофель с рыбой) за последние пять лет подорожало более чем на 50%. Виной всему — конфликт на Украине и изменение климата, которые повлияли на рост инфляции.

«Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем на 50% за пять лет», — уточняет издание Telegraph, ссылаясь на данные управления национальной статистики.

Там отметили, что на подорожание готового блюда сказалось и увеличение цен на составляющие.

Кроме того, в цене вырос и британский кебаб. За пять лет стоимость увеличилась на 44% и достигла 7,75 фунтов стерлингов за порцию. Также в рейтинг блюд, которые с годами стали обходиться англичанам дороже, вошли курица с картофелем фри, пицца, блюда китайской и индийской кухни.

Что касается розничной торговли, то за этот же период цены на полках магазинов значительно увеличились: белый сахар подорожал на 70%, замороженные бургеры из говядины — на 67%, тушёная фасоль — на 66%, а большие бутылки с негазированной водой — на 64%.