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27 августа, 11:18

Психолог назвал худший совет родителей, чьих детей терроризирует школьный задира

Психолог Дугенцова: Нельзя советовать детям давать сдачи школьным хулиганам

Если ребёнка в школе третируют хулиганы, то родителям нельзя закрывать на это глаза. Следует поговорить с ним об этом и объяснить, что агрессией на агрессию отвечать не следует. Об этом рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова, указав на серьёзную ошибку пап и мам, которые советуют дать сдачи обидчику.

По мнению эксперта, лучшим выходом из ситуации будет абстрагироваться от хулиганов или отвечать им только словом. Это научит ребёнка выходить из конфликтов мирным путём и подготовит его к взрослой жизни.

Психолог дала родителям три главных совета для подготовки ребёнка к школе
Психолог дала родителям три главных совета для подготовки ребёнка к школе

«Стратегия «Если тебя ударили, то тоже ударь» наперёд не работает. Во взрослой жизни мы же не отвечаем насилием на любое грубое слово. Лучше, если ребёнок обратится за помощью к учителю. Импульсивные дети могут легко повестись на провокации. Родителю также важно предупредить об этом ребёнка», — отметила психолог.

По её словам, в психологии есть такое понятие, как сказкотерапия. Такие сказки показывают на конкретных примерах последствия различных действий и поступков и учат детей ответственности. Однако сначала смысл текстов следует понять родителям, а потом изучать их с детьми. Также можно поговорить с ребёнком, привести ему в пример личные истории, найти вместе выход из конфликта.

Ранее россиянам рассказали, почему человек испытывает боль из-за стресса. Эмоциональные потрясения активизируют работу нервной системы, которая приводит мышцы тела в тонус и нередко провоцирует спазмы. Чаще всего такая боль возникает в шейном отделе: она является ноющей, идёт по задней поверхности шеи и ограничивает повороты головы.

Обложка ©

freepik/gpointstudio

Алёна Зиновьева
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