Психолог назвал худший совет родителей, чьих детей терроризирует школьный задира

Если ребёнка в школе третируют хулиганы, то родителям нельзя закрывать на это глаза. Следует поговорить с ним об этом и объяснить, что агрессией на агрессию отвечать не следует. Об этом рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова, указав на серьёзную ошибку пап и мам, которые советуют дать сдачи обидчику.

По мнению эксперта, лучшим выходом из ситуации будет абстрагироваться от хулиганов или отвечать им только словом. Это научит ребёнка выходить из конфликтов мирным путём и подготовит его к взрослой жизни.

«Стратегия «Если тебя ударили, то тоже ударь» наперёд не работает. Во взрослой жизни мы же не отвечаем насилием на любое грубое слово. Лучше, если ребёнок обратится за помощью к учителю. Импульсивные дети могут легко повестись на провокации. Родителю также важно предупредить об этом ребёнка», — отметила психолог.

По её словам, в психологии есть такое понятие, как сказкотерапия. Такие сказки показывают на конкретных примерах последствия различных действий и поступков и учат детей ответственности. Однако сначала смысл текстов следует понять родителям, а потом изучать их с детьми. Также можно поговорить с ребёнком, привести ему в пример личные истории, найти вместе выход из конфликта.