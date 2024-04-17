Всё от нервов: Россиянам рассказали, когда стресс может причинить физическую боль

Одной из распространённых причин возникновения болезненных ощущений в шейном отделе позвоночника является стресс, предупредила невролог-вегетолог Елена Беленко. Эмоциональные потрясения активизируют работу нервной системы, которая приводит мышцы тела в тонус и нередко провоцирует спазмы.

Распознать такую боль нетрудно: она является ноющей, идёт по задней поверхности шеи и ограничивает повороты головы. Расслабить мускулы массажем в этом случае недостаточно, нужно бороться с источником проблем — стрессом. Именно он напрямую влияет на симпатические узлы, которые регулируют тонус сосудов и отвечают за циркуляцию крови к голове.

"В условиях стресса такая работа усиливается. Это провоцирует изменение в состоянии симпатического узла. Что в свою очередь приводит к усилению сигналов к мышцам шеи. Мышцы шеи приходят в повышенный тонус, местами постепенно переходя в спазмированное состояние", — рассказала Беленко "Вечерней Москве".