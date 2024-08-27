Ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана Артём Лепков травмировал колено

Серьёзную травму на колено получил ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана Артём Лепков. Он повредил ногу в здании театра на улице Шамшева — там располагается отдел кадров и бухгалтерия. При этом о том, как именно травмировался, он не рассказывает, пишет Mash на Мойке.

По данным источника, у солиста диагностировали повреждение коленного сустава и обоих менисков левой ноги. Травму Артём получил ещё неделю назад, а в больницу обратился только на днях. По его словам, причиной ушиба стала обычная неосторожность.

Сейчас солист находится дома. Его уже выписали из больницы и он продолжает лечение самостоятельно.

28-летний Артём служит в театре с 2019 года. За это время молодая звезда смогла исполнить ведущие партии в «Анне Карениной», «Евгении Онегине», «Леоне» и других постановках.