В возрасте 80 лет умер главный художник «Эрмитажа» Евгений Добровинский
Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Обложка © Telegram / Московский театр «Эрмитаж»
На 81-м году жизни сконнчался главный художник театра «Эрмитаж», дизайнер и график Евгений Добровинский. Он также был каллиграфом, педагогом, членом Союза дизайнеров и Союза художников России, сообщает Московский театр «Эрмитаж» в Telegram.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью скоропостижно скончался Евгений Максович Добровинский», — написали представители театра.
Добровинский работал в «Эрмитаже» с 1980-х годов и выступал автором афиш к большинству постановок.
«Он создал афиши почти ко всем спектаклям театра. Скорбим», — заявила пресс-служба театра.
Ранее не стало народного артиста Леонида Ремнева. Он умер за кулисами во время спектакля в Нижнем Новгороде. Артисту стало плохо «Васса» в ТЮЗе, но медики, приехавшие к Ремневу не смогли его спасти. Артисту было 78 лет.