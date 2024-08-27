В возрасте 80 лет умер главный художник «Эрмитажа» Евгений Добровинский

На 81-м году жизни сконнчался главный художник театра «Эрмитаж», дизайнер и график Евгений Добровинский. Он также был каллиграфом, педагогом, членом Союза дизайнеров и Союза художников России, сообщает Московский театр «Эрмитаж» в Telegram.

Добровинский работал в «Эрмитаже» с 1980-х годов и выступал автором афиш к большинству постановок.

Мать и сестра певицы Мэрайи Кэри умерли в один и тот же день

Мать и сестра певицы Мэрайи Кэри умерли в один и тот же день

Ранее не стало народного артиста Леонида Ремнева. Он умер за кулисами во время спектакля в Нижнем Новгороде. Артисту стало плохо «Васса» в ТЮЗе, но медики, приехавшие к Ремневу не смогли его спасти. Артисту было 78 лет.