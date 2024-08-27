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27 августа, 11:40

В возрасте 80 лет умер главный художник «Эрмитажа» Евгений Добровинский

Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Обложка © Telegram / Московский театр «Эрмитаж»

Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Обложка © Telegram / Московский театр «Эрмитаж»

На 81-м году жизни сконнчался главный художник театра «Эрмитаж», дизайнер и график Евгений Добровинский. Он также был каллиграфом, педагогом, членом Союза дизайнеров и Союза художников России, сообщает Московский театр «Эрмитаж» в Telegram.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью скоропостижно скончался Евгений Максович Добровинский», — написали представители театра.

Добровинский работал в «Эрмитаже» с 1980-х годов и выступал автором афиш к большинству постановок.

«Он создал афиши почти ко всем спектаклям театра. Скорбим», — заявила пресс-служба театра.

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Наталья Афонина
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