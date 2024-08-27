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Регион
27 августа, 11:44

ВСУ в результате срыва атак группировкой «Север» потеряли до 65 человек

Вооружённые силы Украины в результате срыва атак группировкой «Север» и российской авиацией потеряли до 65 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, противник остался без бронетранспортёра и восьми боевых бронированных машин.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия потеряла свыше 6600 солдат за весь период боевых действий в приграничных районах Курской области. Кроме того, наши бойцы уничтожили 73 вражеских танка. Но и это не все потери киевского режима, Зеленский остался ещё без пары «игрушек», поставленных Западом.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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