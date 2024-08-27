Вооружённые силы Украины в результате срыва атак группировкой «Север» и российской авиацией потеряли до 65 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, противник остался без бронетранспортёра и восьми боевых бронированных машин.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении военного ведомства.