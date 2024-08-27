О ситуации в Курской области высказался британский эксперт Александр Меркурис. Правда, сделал он это с помощью цитаты Наполеона в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, украинские военные в курском приграничье сами себя истощают, не следует им мешать.

«Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку», — сказал политик.

Меркурис также отметил, что на данный момент Украина несёт огромные потери на СВО. Больше всего дефицит у киевской стороны наблюдается в бронетехнике.