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27 августа, 12:48

На Западе описали положение ВСУ в Курской области цитатой Наполеона

Меркурис заявил о просчёте ВСУ в Курской области, вспомнив цитату Наполеона

О ситуации в Курской области высказался британский эксперт Александр Меркурис. Правда, сделал он это с помощью цитаты Наполеона в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, украинские военные в курском приграничье сами себя истощают, не следует им мешать.

«Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку», — сказал политик.

Меркурис также отметил, что на данный момент Украина несёт огромные потери на СВО. Больше всего дефицит у киевской стороны наблюдается в бронетехнике.

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Ранее Министерство обороны Росси сообщило о том, что Украина за сутки потеряла почти 400 бойцов, 30 единиц бронетехники и HIMARS. Также ВС РФ смогли мощно уничтожить три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня и два миномёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Наталья Афонина
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