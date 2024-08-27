Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 11:53

У режимных объектов Москве задержали подозрительных граждан с дроном

В Москве задержали граждан, запускающих дрон у режимных объектов

Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, которые поднимали в воздух дрон рядом с режимными объектами на территории Москвы. В данный момент их проверяют правоохранители, пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

«Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон», — сообщил собеседник агентства.

Силы ПВО отразили в Подольске атаку дрона, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили в Подольске атаку дрона, летевшего на Москву

Ранее в Москве рядом с парком «Зарядье» задержали итальянца, который запустил дрон, чтобы с воздуха наснимать красивых городских пейзажей в центре российской столицы. «Птичку» у него тоже изъяли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Alieksieiev

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров