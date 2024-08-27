У режимных объектов Москве задержали подозрительных граждан с дроном

Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, которые поднимали в воздух дрон рядом с режимными объектами на территории Москвы. В данный момент их проверяют правоохранители, пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

«Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон», — сообщил собеседник агентства.