У режимных объектов Москве задержали подозрительных граждан с дроном
В Москве задержали граждан, запускающих дрон у режимных объектов
Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, которые поднимали в воздух дрон рядом с режимными объектами на территории Москвы. В данный момент их проверяют правоохранители, пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.
«Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон», — сообщил собеседник агентства.
Ранее в Москве рядом с парком «Зарядье» задержали итальянца, который запустил дрон, чтобы с воздуха наснимать красивых городских пейзажей в центре российской столицы. «Птичку» у него тоже изъяли.
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