Приключения итальянца в России: Иностранец запустил дрон над Москвой и поплатился
Задержан итальянец, запустивший дрон над парком "Зарядье" в Москве
Гражданин Италии запустил квадрокоптер над парком "Зарядье" в центре Москвы, чтобы наснимать живописных видов. Однако, как пишет SHOT, приключения итальянца в России закончились задержанием.
По данным телеграм-канала, днём 5 августа в небе в районе Варварки несколько раз пролетал квадрокоптер. "Птичка" привлекла внимание сотрудников полиции, которые быстро нашли оператора. Им оказался 21-летний бортпроводник авиакомпании Emirates — гражданин Италии Франко Эзинель. Иностранец заявил, что не знал о запретах на полёты беспилотников и хотел наснимать себе контента.
На итальянца пока завели административку по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства". Коптер Dji изъяли.
А в прошлом году парк "Зарядье" часто становился объектом опасных "шуток" телефонных террористов. Его "минировали" от имени школьника, от имени Екатерины Мизулиной, требовали 666 млн рублей.
Life.ru