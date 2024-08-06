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Регион
6 августа, 08:44
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Приключения итальянца в России: Иностранец запустил дрон над Москвой и поплатился

Задержан итальянец, запустивший дрон над парком "Зарядье" в Москве

Гражданин Италии запустил квадрокоптер над парком "Зарядье" в центре Москвы, чтобы наснимать живописных видов. Однако, как пишет SHOT, приключения итальянца в России закончились задержанием.

По данным телеграм-канала, днём 5 августа в небе в районе Варварки несколько раз пролетал квадрокоптер. "Птичка" привлекла внимание сотрудников полиции, которые быстро нашли оператора. Им оказался 21-летний бортпроводник авиакомпании Emirates — гражданин Италии Франко Эзинель. Иностранец заявил, что не знал о запретах на полёты беспилотников и хотел наснимать себе контента.

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На итальянца пока завели административку по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства". Коптер Dji изъяли.

А в прошлом году парк "Зарядье" часто становился объектом опасных "шуток" телефонных террористов. Его "минировали" от имени школьника, от имени Екатерины Мизулиной, требовали 666 млн рублей.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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