Приключения итальянца в России: Иностранец запустил дрон над Москвой и поплатился

Гражданин Италии запустил квадрокоптер над парком "Зарядье" в центре Москвы, чтобы наснимать живописных видов. Однако, как пишет SHOT, приключения итальянца в России закончились задержанием.

По данным телеграм-канала, днём 5 августа в небе в районе Варварки несколько раз пролетал квадрокоптер. "Птичка" привлекла внимание сотрудников полиции, которые быстро нашли оператора. Им оказался 21-летний бортпроводник авиакомпании Emirates — гражданин Италии Франко Эзинель. Иностранец заявил, что не знал о запретах на полёты беспилотников и хотел наснимать себе контента.