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27 августа, 12:56

В Москве простились с игроком «Что? Где? Когда?» Александром Бялко

Александр Бялко в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов

Александр Бялко в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов

Бывшего игрока телеклуба «Что? Где? Когда?», журналиста Александра Бялко похоронили на Хованском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, прощание с литератором прошло в тесном кругу родственников и друзей семьи.

Ранее Life.ru писал, что бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни 23 августа. О причинах смерти журналиста информации не было.

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Александра Мышляева
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