В Москве простились с игроком «Что? Где? Когда?» Александром Бялко
Александр Бялко в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов
Бывшего игрока телеклуба «Что? Где? Когда?», журналиста Александра Бялко похоронили на Хованском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, прощание с литератором прошло в тесном кругу родственников и друзей семьи.
Ранее Life.ru писал, что бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни 23 августа. О причинах смерти журналиста информации не было.