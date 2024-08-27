Бакальчук призвал Telegram не передавать ООО «РВБ» тг-каналы Wildberries

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук направил администрации мессенджера Telegram и лично его создателю Павлу Дурову письмо с призывом не передавать тг-каналы WB в собственность компании ООО «РВБ».

«Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы — неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность», — проинформировал он в личном телеграм-канале.