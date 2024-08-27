Бакальчук призвал Telegram не передавать ООО «РВБ» тг-каналы Wildberries
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук направил администрации мессенджера Telegram и лично его создателю Павлу Дурову письмо с призывом не передавать тг-каналы WB в собственность компании ООО «РВБ».
«Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы — неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность», — проинформировал он в личном телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Бакальчук направил документы в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «ВБ». Он заявил, что в основу названия маркетплейса легли первые буквы его имени. По задумке, зарегистрированный товарный знак обеспечит защиту доменного имени WB.ru и строительного бизнеса Бакальчука, который отвечает за склады Wildberries.
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