Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 13:14

Раскрыт главный мотив НАТО в размещении ударного кулака у рубежей России

Перенджиев счёл Финляндию инструментом НАТО для противостояния с РФ в Арктике

НАТО хочет разместить свои войска в Финляндии, чтобы создать угрозу для России на северных границах. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24.

«Фактически это и есть то самое геополитическое и военное противостояние Запада с Россией за обладание арктическими ресурсами и контроль над Северным морским путём», — отметил Перенджиев.

Политолог уверен, что наращивание сил НАТО вдоль российских границ делается в рамках арктической стратегии США. Он спрогнозировал, что в будущем давление на Россию усилится не только на суше, но и на море, чтобы полностью перекрыть доступ к Северному морскому пути.

Умён и расчётлив: Полковник ВС США восхитился, как Путин обошёл яркую провокацию НАТО
Умён и расчётлив: Полковник ВС США восхитился, как Путин обошёл яркую провокацию НАТО

«Стоит обратить внимание, что речь идёт не только о размещении войск НАТО на российско-финской границе, но ещё и в Эстонии, Латвии и Литве. Альянс создает ударные группировки, которые могут угрожать как России, так и Белоруссии. То есть с северных рубежей и до Украины Запад пытается создать линию военного давления на Россию», — резюмировал эксперт.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что не собирается воевать с НАТО, несмотря на все попытки спровоцировать конфликт. Глава государства назвал это «бредом» и привёл в пример данные, согласно которым в 2022 году США истратили на военные расходы около 811 миллиардов долларов. При этом Россия на это потратила 72 миллиарда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Финляндия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров