Раскрыт главный мотив НАТО в размещении ударного кулака у рубежей России

НАТО хочет разместить свои войска в Финляндии, чтобы создать угрозу для России на северных границах. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24.

«Фактически это и есть то самое геополитическое и военное противостояние Запада с Россией за обладание арктическими ресурсами и контроль над Северным морским путём», — отметил Перенджиев.

Политолог уверен, что наращивание сил НАТО вдоль российских границ делается в рамках арктической стратегии США. Он спрогнозировал, что в будущем давление на Россию усилится не только на суше, но и на море, чтобы полностью перекрыть доступ к Северному морскому пути.

«Стоит обратить внимание, что речь идёт не только о размещении войск НАТО на российско-финской границе, но ещё и в Эстонии, Латвии и Литве. Альянс создает ударные группировки, которые могут угрожать как России, так и Белоруссии. То есть с северных рубежей и до Украины Запад пытается создать линию военного давления на Россию», — резюмировал эксперт.