Мишустин: К 20230 году выпуск беспилотников в РФ увеличится в пять раз
В ближайшие несколько лет Россия планирует увеличить количество выпускаемых беспилотных летательных аппаратов. Страна хочет нарастить выпуск более чем в 5 раз, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвящённой новым нацпроектам.
«В ближайшие годы в России важно продолжить активное создание собственной технической и производственной базы. Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в 5 раз», — заявил Председатель Правительства.
Политик также рассказал, что у России есть ещё несколько дополнительных задач. Например, до конца десятилетия в химической промышленности должны появиться десятки новых технологических цепочек. Также изменения появятся в сфере композитных материалов. Там планируют создать свыше 15 производств и 60 продуктов.
А ранее Life.ru рассказывал, что инженеры из Петербурга разработали "Варана" для защиты бойцов СВО от FPV-дронов. Он способен контролировать воздушную обстановку в течение шести часов, удаляясь от оператора на четыре километра.
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