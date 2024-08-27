Мишустин: К 20230 году выпуск беспилотников в РФ увеличится в пять раз

В ближайшие несколько лет Россия планирует увеличить количество выпускаемых беспилотных летательных аппаратов. Страна хочет нарастить выпуск более чем в 5 раз, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвящённой новым нацпроектам.

«В ближайшие годы в России важно продолжить активное создание собственной технической и производственной базы. Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в 5 раз», — заявил Председатель Правительства.

Политик также рассказал, что у России есть ещё несколько дополнительных задач. Например, до конца десятилетия в химической промышленности должны появиться десятки новых технологических цепочек. Также изменения появятся в сфере композитных материалов. Там планируют создать свыше 15 производств и 60 продуктов.