Рinterest нарвался на многомиллионный штраф по закону о самоконтроле

Московский суд привлёк к административной ответственности фотохостинг Pinterest Europe Limited за нарушение закона о самоконтроле, теперь компания обязана выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе суденбной инстанции.