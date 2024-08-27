Рinterest нарвался на многомиллионный штраф по закону о самоконтроле
Суд Москвы оштрафовал фотохостинг Рinterest на 7 млн руб
Пинтерест. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Varga Jozsef Zoltan
Московский суд привлёк к административной ответственности фотохостинг Pinterest Europe Limited за нарушение закона о самоконтроле, теперь компания обязана выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе суденбной инстанции.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.с т.13.50 КоАП РФ», — уточняется в тексте.
Фотохостингу вменяется повторное неисполнение обязанности по ограничению доступа к противоправной информации.
Ранее сообщалось, что Таганский суд столицы назначил штраф в размере 400 тысяч рублей провайдеру VPN-сервиса HideMy.name компании Hidemy.network* за посты в телеграм-канале без указания маркировки иностранного агента.
*Организация находится в списке иностранных агентов Минюста России.