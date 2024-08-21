Осуждённый заочно за фейки Милов* нарвался на новый иноагентский штраф
Суд назначил штраф в ₽40 тысяч экс-замминистра Милову*
Суд Москвы назначил административный штраф экс-заместилю министра энергетики РФ Владимиру Милову* в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Милов Владимир Станиславович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении
Напомним, Милова* заочно приговорили к восьми годам колонии по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России. Это на год меньше, чем запрашивало обвинение. Милова* признали виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти". Он был объявлен в международный розыск в июле прошлого года.
* Внесён в РФ в реестр иноагентов.
Telegram / Милов*. Команда