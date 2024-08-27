Россиянам раскрыли лучший способ хранения ягод зимой, чтобы не убить всю пользу
Нутрициолог Шарапова: Заморозка сохранит полезные свойства ягод до полугода
Россиянам в преддверии осенне-зимних простуд посоветовали есть больше сезонных ягод. Они богаты не только витаминами и минералами, но и помогают организму вырабатывать интерферон, который борется с болезнями. Об этом заявила нутрициолог, член Ассоциации России по здоровью и питанию Юлия Шарапова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Эксперт подчеркнула, что водорастворимые витамины, особенно С, быстро вымываются из организма и не накапливаются. Поэтому лучше есть ягоды, которые богаты этим витамином. Например, смородину.
«В половине стакана чёрной смородины содержится дневная норма витамина С», — отметила Юлия Шарапова.
Она добавила, что ягодами следует запастись и на зиму. Лучшим способом их хранения эксперт назвала заморозку. Так сохранятся все полезные вещества продукта до полугода. Перед заморозкой следует проверить ягоды — они должны быть сухие и без гнили. Продукт лучше покупать на развес, а не в лотке.
Ранее россиянам объяснили, сколько ягод можно съесть. Не рекомендуется употреблять в пищу более 150 граммов свежих ягод за один раз, особенно если вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови. С осторожностью надо относиться к ягодам надо людям с камнеобразованием в почках. Им лучше есть поменьше смородины.