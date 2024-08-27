Родителям назвали первые признаки наркозависимости у детей

Представляя наркоманов, у людей зачастую в голове возникает образ взрослого человека от 20 до 60 лет. Однако смертельно опасную зависимость могут приобрести и подростки от 15 до 17 лет. Как родителям распознать, что их ребёнок пошёл не по той дорожке, объяснил главный врач ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии» Михаил Миронов в беседе с РИА «ФедералПресс».

В первую очередь медик посоветовал обращать внимание на изменение в поведении ребёнка. Наркотики вызывают не только эйфорию, но и агрессию, а также безразличие к происходящему вокруг. Тревожными сигналами могут быть частые уходы из дома и прогулы в школе, ухудшение памяти, неадекватная реакция подростка на критику, неожиданная смена настроения, пропажа из дома ценных вещей и денег, появление новых подозрительных друзей, потеря аппетита и другое.

«Изменения внешнего вида: зрачки могут быть увеличены (для стимуляторов) или сужены (для депрессантов). Кожа часто выглядит бледной, сухой или покрытой потом», — добавил врач.

Он отметил, что наркотики начинают принимать для получения особых ощущений, чтобы снять стресс и расслабиться, а также за компанию или гоняясь за модой. Лечение будет зависеть от вида наркотического вещества, на которое подсел ребёнок. Сначала специалисты проведут обследование и диагностику, а затем назначат лечение, которое в том числе включает трудовую и социальную реабилитацию.