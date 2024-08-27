Столтенберг объявил об экстренном созыве совета НАТО — Украина

О чём пойдёт речь, пока неизвестно. По одной из версий, Киев вновь затронет тему об использовании натовского вооружения для ударов по территории России. По другим данным, на повестке будет кадровые вопросы. Столтенберг до сих пор не назначил высокого представителя альянса в Киеве для улучшения координации с украинскими властями. Возможно, экстренная встреча 28 августа даст буст этому процессу.