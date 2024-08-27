Столтенберг объявил об экстренном созыве совета НАТО — Украина
Йенс Столтенберг 28 августа созывает совет НАТО — Украина по просьбе Киева
Йенс Столтенберг (справа) и Владимир Зеленский (слева) после окончания совместной пресс-конференции на 75-м саммите НАТО. Обложка © AP/TASS
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг экстренно созывает заседание Совета НАТО-Украина по запросу Киева. Как сообщает агентство Reuters, союзники соберутся в среду, 28 августа.
О чём пойдёт речь, пока неизвестно. По одной из версий, Киев вновь затронет тему об использовании натовского вооружения для ударов по территории России. По другим данным, на повестке будет кадровые вопросы. Столтенберг до сих пор не назначил высокого представителя альянса в Киеве для улучшения координации с украинскими властями. Возможно, экстренная встреча 28 августа даст буст этому процессу.
Ранее киевский режим в срочном порядке запросил у стран НАТО тяжёлую строительную, инженерную и медицинскую технику. Киеву необходимо 17 гусеничных и 10 колёсных тяжёлых экскаваторов, 30 тягачей с тралами, способными перевозить грузы весом до 100 тонн, а также 25 бронированных санитарных автомобилей и 27 пожарных машин.