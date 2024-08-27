Медведев рассказал, как СВО повлияла на военную науку и практику
Медведев: Российская спецоперация перевернула принципы ведения боевых действий
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Спецоперация России на Украине перевернула представления о том, как должны вестись боевые действия, и кардинально изменила военное дело с научной точки зрения. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время встречи с ветеранами СВО — кандидатов от партии на выборах различных уровней.
«Когда началась специальная военная операция, у нас представление о тактике ведения военных действий были совсем иные нежели сегодня. Просто война всё перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», — отметил он.
Ранее Медведев заявил, что, после того как ВСУ напали на Курскую область, переговоры с киевским режимом оказались исключены до его окончательного разгрома. С его точки зрения, до событий 6 августа, когда украинские подразделения вторглись в курское приграничье, Россия была в считанных шагах от того, чтобы угодить в «переговорный капкан» и начать договариваться о мире на навязанных Киеву мировым сообществом условиях с неясными перспективами.