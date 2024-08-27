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Регион

Москвичам рассказали, когда этой осенью наступит бабье лето

Эксперт Рыбальченко: В Москве бабье лето пройдёт с 14 по 21 сентября

27 августа, 19:19
Бабье лето в Москве. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

Бабье лето в Москве. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

В Москве и области бабье лето может наступить во второй половине сентября, именно в этот период сформируется антициклон, который будет препятствовать попаданию в регион холодных воздушных масс. Об этом рассказал 360.ru эксперт ОНФ и научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

«Согласно прогнозам, после небольшого похолодания в конце августа и начале сентября Москву ожидает период потепления с ясными солнечными днями, который продлится примерно с 14 по 21 сентября», — уточнил он.

По его данным, в этот период столбики термометров поднимутся до 18–20 градусов, после чего наступит осеннее похолодание. Рыбальченко добавил, что бабье лето всегда характеризуется сухой погодой, а осадки будут немногочисленны. При этом период неожиданного тепла может продлиться аж до октября, но это скорее исключение из правил, добавил он.

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Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что москвичей и гостей столицы ждёт хорошая погода в первую неделю сентября. Воздух прогреется до +30 градусов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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