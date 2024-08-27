Москвичам рассказали, когда этой осенью наступит бабье лето Эксперт Рыбальченко: В Москве бабье лето пройдёт с 14 по 21 сентября 27 августа, 19:19 Бабье лето в Москве. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

В Москве и области бабье лето может наступить во второй половине сентября, именно в этот период сформируется антициклон, который будет препятствовать попаданию в регион холодных воздушных масс. Об этом рассказал 360.ru эксперт ОНФ и научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

«Согласно прогнозам, после небольшого похолодания в конце августа и начале сентября Москву ожидает период потепления с ясными солнечными днями, который продлится примерно с 14 по 21 сентября», — уточнил он.

По его данным, в этот период столбики термометров поднимутся до 18–20 градусов, после чего наступит осеннее похолодание. Рыбальченко добавил, что бабье лето всегда характеризуется сухой погодой, а осадки будут немногочисленны. При этом период неожиданного тепла может продлиться аж до октября, но это скорее исключение из правил, добавил он.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что москвичей и гостей столицы ждёт хорошая погода в первую неделю сентября. Воздух прогреется до +30 градусов.

Авторы Татьяна Миссуми