Русалка не утащит: Врач разрешила москвичам искупаться в жару, вопреки заветам Ильи-пророка

Купальный сезон в столичном регионе из-за похолодания был завершён ещё три недели назад, но в Москве и области снова установилась жара — температура воздуха во вторник прогрелась до +30 градусов. Можно ли по такому случаю охладиться в окрестных водоёмах, и верят ли медики в примету, что после Ильина дня, который празднуется 2 августа, купаться нельзя — мол, Илья-пророк «воду мутит». Об этом Life.ru спросил у врача - эксперта Лаборатории «Гемотест», дерматолога Александры Филёвой.

По словам нашего эксперта, организация купания в условиях мегаполиса — сложный процесс, он зависит не только от погоды, но и от ряда других факторов. Чтобы подготовить пляжи и зоны отдыха, специальные службы берут пробы воды и песка в зоне отдыха (их оценивают по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям), проводят энтомологическую оценку (на предмет клещей и комаров), проверяют безопасность входа в воду, устанавливают спасательные пункты, раздевалки, туалеты.

Всевозможные проверки, по словам Филёвой, проходят не только перед началом сезона, но и на всем его протяжении. Одни зоны отдыха могут быть непригодными для купания в июне, но открыться в середине сезона, а другие — наоборот, закрыться. Об этом оповещают с помощью специальных табличек и объявлений на сайте Роспотребнадзора. Если зона отдыха закрывается, появляется специальное предупреждение: купание запрещено.

Фиксированной информации о закрытии купального сезона нет — как правило, решение принимают исходя из погодных условий, поэтому сегодня ещё вполне можно получить свою порцию водных процедур. Однако важно помнить, что в августе колебания температур более сильные, чем в середине лета. Даже если днем жарко, ночи уже прохладные, поэтому ближе к вечеру погода может резко смениться. дерматолог Александра Филёва.

Если собрались в бассейн под открытым небом, или на плаж, собеседница Life.ru рекомендует взять с собой полотенца и более тёплую одежду, а после купания тщательно вытереться и дать себе время, чтобы согреться. Ну, а что до Ильи-пророка, то здесь, по мнению врача, в основе лежит красивая легенда: считалось, что всех, кто решится зайти в воду, утащит на дно русалка, водяной или другие персонажи.

«С практической точки зрения это, скорее всего, объясняется тем, что в первых числах августа водоемы «зацветают» — после долгого тепла в них появляется большое количество водорослей, купаться в такой воде не так приятно. А ко времени, когда цветение прекращается (как правило, это занимает пару недель), погода становится менее жаркой, повышается вероятность дождей, гроз. Поэтому и считается, что самое благоприятное время для купания уже прошло», — поясняет врач.